AZAL продолжит полеты по маршруту Баку-Гянджа - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно новому решению ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), полеты по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут выполняться ежедневно.

*** 10:33

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжит выполнять полеты по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, ранее планировалось приостановить авиарейсы по данному маршруту из-за низкого спроса, однако с учетом обращений населения на днях принято решение о продолжении полетов.

Авиарейсы по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Embraer-170.

Стоимость авиабилетов по данному маршруту в одном направлении равна 30 манатам.