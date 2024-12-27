AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в ряд городов России.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, решение принято Госагентством гражданской авиации Азербайджана и с учетом результатов предварительного расследования крушения самолета Embraer, а также возможных рисков для безопасности полетов.

С 28 декабря 2024 года и до завершения окончательного расследования AZAL прекращает рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

Напомним, что еще 25 декабря авиакомпания объявила об отмене рейсов в Грозный и Махачкалу после крушения самолета Embraer, следовавшего из Баку в Грозный, недалеко от казахстанского города Актау.

На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.