AZAL запустил новую онлайн-услугу

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет новую онлайн-функцию "Фиксация цен", позволяющую пассажирам более удобно и осознанно планировать свои путешествия.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет новую онлайн-функцию "Фиксация цен", позволяющую пассажирам более удобно и осознанно планировать свои путешествия.

Благодаря этой услуге можно сохранить стоимость билета на 24 или 72 часа - без необходимости немедленной покупки.

Эта новинка особенно актуальна для пассажиров, которым необходимо дополнительное время для принятия решения. Теперь они могут спокойно уточнить свои планы и отложить покупку билета на удобный момент - без риска повышения цены.

Процесс использования сервиса достаточно простой. При выборе рейса на официальном сайте www.azal.az или в мобильном приложении AZAL пассажир может активировать функцию «Фиксация цен». Система автоматически сохраняет цену выбранного билета неизменной на 24 или 72 часа.

Стоимость услуги составляет:

• при фиксации за 7 дней и более до вылета — цена сохраняется на 72 часа, стоимость услуги составляет 10 евро;

• при фиксации за 7-4 дней до вылета — цена сохраняется на 24 часа, стоимость услуги составляет 20 евро.

Оплата производится только онлайн с помощью банковской карты. Эта сумма не входит в стоимость билета и не подлежит возврату.

В течение выбранного срока пассажир может оформить билет через раздел «Мои бронирования». Если покупка не будет завершена вовремя, бронирование автоматически аннулируется, а оплаченная сумма не возвращается.

После оформления билета пассажирам доступны и другие опции в этом же разделе — выбор места, дополнительный багаж и прочие услуги.

Подробнее о новой функции — https://www.azal.az/ru/information/hold-the-price/