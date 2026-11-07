В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

В преддверии 6-й годовщины 8 Ноября - Дня Победы в аппарате, структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) проведен ряд мероприятий.

Об этом передает Report со ссылкой на ГПС.

В рамках мероприятий руководство службы посетило Аллею почетного захоронения, почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложив венки и цветы к их могилам.

Затем было посещено Воинское мемориальное кладбище, где возложены цветы к могилам шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В ходе выступлений было особо подчеркнуто, что историческая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне благодаря решительной политической воле и мудрому руководству президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, несокрушимому единству народа, боевой мощи и героизму Вооруженных сил, является одной из славных страниц истории азербайджанской государственности.