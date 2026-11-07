Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 11:59
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

    В преддверии 6-й годовщины 8 Ноября - Дня Победы в аппарате, структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) проведен ряд мероприятий.

    Об этом передает Report со ссылкой на ГПС.

    В рамках мероприятий руководство службы посетило Аллею почетного захоронения, почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложив венки и цветы к их могилам.

    Затем было посещено Воинское мемориальное кладбище, где возложены цветы к могилам шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    В ходе выступлений было особо подчеркнуто, что историческая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне благодаря решительной политической воле и мудрому руководству президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, несокрушимому единству народа, боевой мощи и героизму Вооруженных сил, является одной из славных страниц истории азербайджанской государственности.

    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
    В Госпогранслужбе проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

    8 Ноября - День Победы Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    Zəfər Gününün 6-cı ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib
    Фото
    State Border Service holds events to mark Victory Day
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей