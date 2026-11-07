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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане в воскресенье прогнозируются интенсивные осадки

    Экология
    • 07 ноября, 2026
    • 12:36
    В Азербайджане в воскресенье прогнозируются интенсивные осадки

    В Баку и на Абшеронском полуострове 8 ноября ожидаются переменные осадки.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

    Местами на полуострове вероятны интенсивные осадки, ожидается усиление северо-западного ветра.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, временами интенсивного характера, грозы, град, в горных районах - снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 14-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq
    Heavy rainfall expected in Azerbaijan on Sunday
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