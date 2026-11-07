Лукашенко поручил увеличить до $20 млрд экспорт белорусского продовольствия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу увеличить экспорт агропромышленной продукции до $20 млрд в год.

Как передает Report, слова Лукашенко приводит агентство БЕЛТА.

"Главное - это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не $10 млрд экспорт, а нужно $20 млрд", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что спрос на продовольствие в мире только растет.

В августе министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов заявлял, что в 2025 году экспортная выручка от продажи белорусских продуктов составила более $10 млрд, что стало рекордным показателем.