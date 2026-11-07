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    Лукашенко поручил увеличить до $20 млрд экспорт белорусского продовольствия

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 12:17
    Лукашенко поручил увеличить до $20 млрд экспорт белорусского продовольствия

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу увеличить экспорт агропромышленной продукции до $20 млрд в год.

    Как передает Report, слова Лукашенко приводит агентство БЕЛТА.

    "Главное - это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не $10 млрд экспорт, а нужно $20 млрд", - сказал он.

    Лукашенко также отметил, что спрос на продовольствие в мире только растет.

    В августе министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов заявлял, что в 2025 году экспортная выручка от продажи белорусских продуктов составила более $10 млрд, что стало рекордным показателем.

    Александр Лукашенко Экспорт сельскохозяйственной продукции Беларусь
    Belarus ərzaq məhsullarının ixracını 20 milyard dollara qədər artıra bilər
    Lukashenko sets $20 billion target for Belarusian food exports
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