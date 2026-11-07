В Агдаше 62-летнего велосипедиста сбил Opel и переехал Mercedes

В селе Пирейир Агдашского района автомобиль Opel под управлением Эмиля Мамедзаде совершил наезд на 62-летнего Васифа Габилова, ехавшего на велосипеде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

В результате удара Габилов упал на проезжую часть, после чего мужчину переехал следовавший позади автомобиль Mercedes.

Велосипедист скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.