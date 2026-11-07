В Агдаше 62-летнего велосипедиста сбил Opel и переехал Mercedes
Происшествия
- 07 ноября, 2026
- 12:17
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В селе Пирейир Агдашского района автомобиль Opel под управлением Эмиля Мамедзаде совершил наезд на 62-летнего Васифа Габилова, ехавшего на велосипеде.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.
В результате удара Габилов упал на проезжую часть, после чего мужчину переехал следовавший позади автомобиль Mercedes.
Велосипедист скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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