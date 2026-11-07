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    В Агдаше 62-летнего велосипедиста сбил Opel и переехал Mercedes

    Происшествия
    • 07 ноября, 2026
    • 12:17
    В Агдаше 62-летнего велосипедиста сбил Opel и переехал Mercedes

    В селе Пирейир Агдашского района автомобиль Opel под управлением Эмиля Мамедзаде совершил наезд на 62-летнего Васифа Габилова, ехавшего на велосипеде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

    В результате удара Габилов упал на проезжую часть, после чего мужчину переехал следовавший позади автомобиль Mercedes.

    Велосипедист скончался на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Агдаш
    Ağdaşda maşın 62 yaşlı kişinin üzərindən keçib
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