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    Токаев и Рахмон обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 12:26
    Токаев и Рахмон обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

    Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за январь-сентябрь 2026 года превысил $1 млрд, увеличившись почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

    Президенты на переговорах обсудили расширение сотрудничества в торговле, транспорте и логистике, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, цифровизации и сфере водных ресурсов.

    По словам Рахмона, в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с казахстанским капиталом, а в Казахстане работают свыше 580 предприятий с участием таджикской стороны.

    "Наша общая задача сегодня - наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами", - подчеркнул он.

    Токаев со своей стороны отметил, что Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. По его словам, страны расширяют номенклатуру взаимных поставок, растут железнодорожные грузоперевозки и активизируются деловые контакты.

    Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон Казахстан Таджикистан
    Qazaxıstan və Tacikistan ticarət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
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