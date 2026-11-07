Токаев и Рахмон обсудили сотрудничество в торговле и энергетике

Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за январь-сентябрь 2026 года превысил $1 млрд, увеличившись почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Президенты на переговорах обсудили расширение сотрудничества в торговле, транспорте и логистике, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, цифровизации и сфере водных ресурсов.

По словам Рахмона, в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с казахстанским капиталом, а в Казахстане работают свыше 580 предприятий с участием таджикской стороны.

"Наша общая задача сегодня - наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами", - подчеркнул он.

Токаев со своей стороны отметил, что Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. По его словам, страны расширяют номенклатуру взаимных поставок, растут железнодорожные грузоперевозки и активизируются деловые контакты.