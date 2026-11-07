WP сообщил о планах участия Десантиса в выборах президента США в 2028г, сам политик их опровергает

Губернатор Флориды Рон Десантис готовится побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех источников, осведомленных о его планах.

По данным издания, Десантис уже связался как минимум с одним политическим консультантом по поводу возможной кампании. Связанный с ним комитет политического действия также возобновил сбор средств.

Однако сам губернатор отверг публикацию. На своей странице в соцсети "Х" он назвал ее выдумкой и заявил, что ни с кем не связывался по поводу участия в каких-либо выборах.

Газета отмечает, что Десантис уже претендовал на выдвижение от республиканцев на выборах в 2024 году, но снял свою кандидатуру и поддержал Дональда Трампа.