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    WP сообщил о планах участия Десантиса в выборах президента США в 2028г, сам политик их опровергает

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 12:11
    WP сообщил о планах участия Десантиса в выборах президента США в 2028г, сам политик их опровергает

    Губернатор Флориды Рон Десантис готовится побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех источников, осведомленных о его планах.

    По данным издания, Десантис уже связался как минимум с одним политическим консультантом по поводу возможной кампании. Связанный с ним комитет политического действия также возобновил сбор средств.

    Однако сам губернатор отверг публикацию. На своей странице в соцсети "Х" он назвал ее выдумкой и заявил, что ни с кем не связывался по поводу участия в каких-либо выборах.

    Газета отмечает, что Десантис уже претендовал на выдвижение от республиканцев на выборах в 2024 году, но снял свою кандидатуру и поддержал Дональда Трампа.

    Президентские выборы в США 2028 Флорида
    Ron Desantis 2028-ci ildə ABŞ prezidenti seçkilərində iştirak barədə məlumatları təkzib edir
    WP reports DeSantis is considering 2028 US presidential bid, governor denies plans
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