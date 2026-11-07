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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 12:18
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Ханкендинского стадиона.

    Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства о созданных на стадионе условиях.

    Было отмечено, что Ханкендинский городской стадион был сдан в пользование в 1956 году. В 2023 году в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана, город Ханкенди был освобожден от армянской оккупации. После этого началась капитальная реконструкция стадиона.

    Капитально отремонтированный Ханкендинский городской стадион создан по стандартам УЕФА 3-й категории. Территория стадиона расширена до 3,39 гектара.

    Общее количество зрительских мест на стадионе составляет 8554. Из них 8214 – стандартные места, а 251 – места для специальных гостей. Кроме того, 59 мест предусмотрены для СМИ, 30 – для людей с ограниченными физическими возможностями.

    На футбольном поле размером 105 на 68 метров уложено искусственное травяное покрытие. По периметру поля оборудована легкоатлетическая зона с беговыми дорожками для дистанций 100 и от 200 до 10 тыс. метров. Кроме того, предусмотрены специальные зоны для бега с препятствиями, прыжков в длину и других легкоатлетических дисциплин.

    На стадионе имеются помещения для футболистов и технического персонала, а также для судей, тренеров, представителей медиа, конференц-зал, медпункт.

    Открытие Ханкендинского городского стадиона после капитального ремонта является наглядным примером заботы государства о спорте в Азербайджане. Реализация этого проекта имеет большое значение с точки зрения развития спортивной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, а также наглядно демонстрирует внимание, которое уделяется спорту и воспитанию здорового молодого поколения в Азербайджане. Создание олимпийских спортивных комплексов, стадионов и других современных спортивных объектов в регионах страны еще больше укрепляет авторитет Азербайджана в мире как спортивной державы. Неслучайно сегодня наша страна успешно принимает престижные международные спортивные соревнования. Авторитетные международные спортивные организации проявляют интерес к проведению своих мероприятий именно в Азербайджане. В этом контексте можно отметить впервые организованные в нашей стране чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), а также чемпионат мира по футболу среди молодежных команд до 20 лет (FIFA U-20 World Cup), который состоится в следующем году.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

    Ильхам Алиев Фарид Гаибов Освобожденные территории Азербайджана Ханкенди
    Фото
    İlham Əliyev Xankəndi Stadionunun açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends reopening of Khankendi Stadium
    44 filmi
    MiniBoss

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