    AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 14:06
    AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) в рамках долгосрочной стратегии модернизации флота ввела в эксплуатацию новый пассажирский самолёт Airbus A320neo.

    Как отметили в AZAL в ответ на запрос Report, новый лайнер обеспечит пассажирам повышенный комфорт, позволит авиакомпании повысить операционную эффективность и сократить воздействие на окружающую среду.

    Новый Airbus A320neo оснащен современным интерьером и широкими возможностями для обеспечения комфорта пассажиров. На борту создана приятная и комфортная атмосфера, предлагающая удобные условия путешествия как для бизнес-, так и для эконом-класса. Во время полета пассажиры могут пользоваться бортовой системой развлечений и с интересом проводить время в пути.

    Одним из главных преимуществ нового самолета является высокоскоростной интернет. Пассажиры бизнес-класса и участники программы "AZAL Miles" с определенным статусом могут пользоваться Wi-Fi бесплатно.

    Введение нового Airbus A320neo станет важным этапом в развитии AZAL. Эти самолеты помогут снизить эксплуатационные издержки, укрепить позиции авиакомпании на рынке региональных перевозок и усилить роль Баку как авиационного узла между Европой и Азией.

    "Модернизация флота - одно из ключевых направлений нашей стратегии. Новый Airbus A320neo позволят нам предложить пассажирам ещё более высокий уровень сервиса и комфорта, а также сделать перелёты более экологичными", - отметил президент AZAL Самир Рзаев.

    Уже в начале октября авиакомпания планирует принять ещё один Airbus A320neo. В целом до 2032 года AZAL намерена пополнить флот более чем 30 новыми самолётами.

    Лента новостей