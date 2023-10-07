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AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении В связи с недавними событиями в Израиле, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября.
Инфраструктура
7 октября 2023 г. 18:25
AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

В связи с недавними событиями в Израиле, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на 8 октября.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", дополнительная информация по поводу выполнения рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку будет предоставлена позднее.

"Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета.

Для получения информации об изменениях пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу [email protected].

На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления.

Отметим, что приоритет авиакомпании - это безопасность полетов и пассажиров", - отмечает пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке AZAL İsrailə və əks istiqamətdə bütün reysləri ləğv edib

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