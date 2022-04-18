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AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу

AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.
Инфраструктура
18 апреля 2022 г. 16:30
AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Полеты по маршруту Баку-Прага-Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Чехию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке AZAL launches flights from Baku to Prague
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Praqa reysini bərpa edir

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