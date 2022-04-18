AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Полеты по маршруту Баку-Прага-Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Чехию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке .