AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Полеты по маршруту Баку-Прага-Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Чехию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по