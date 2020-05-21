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Оглашена сумма финпомощи национальному авиаперевозчику Азербайджана

​AZAL оказана финансовая поддержка в размере 87 млн манатов

© AZAL

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) понесли большие убытки в связи с прекращением полетов из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщает Report, об рассказал глава пресс-службы Минфина Маис Пириев.

По его словам, в рамках мер государственной поддержки AZAL перечислено 86,9 млн манатов: "Финансовая поддержка из госбюджета направлена в первую очередь на выплату заработной платы работников и приравниваемых к ним лиц компании AZAL и подведомственных структур, оплату кредиторской задолженности перед внешними и внутренними учреждениями, коммунальных и иных минимальных операционных расходов".

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