Оглашена сумма финпомощи национальному авиаперевозчику Азербайджана

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ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) понесли большие убытки в связи с прекращением полетов из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщает Report, об рассказал глава пресс-службы Минфина Маис Пириев.

По его словам, в рамках мер государственной поддержки AZAL перечислено 86,9 млн манатов: "Финансовая поддержка из госбюджета направлена в первую очередь на выплату заработной платы работников и приравниваемых к ним лиц компании AZAL и подведомственных структур, оплату кредиторской задолженности перед внешними и внутренними учреждениями, коммунальных и иных минимальных операционных расходов".