AZAL объявил о начале скидочной акции на авиабилеты в города Центральной Азии и Ближнего Востока

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустило новую акцию, предлагая пассажирам выгодные тарифы на рейсы из Баку в Джидду, Бахрейн, Ташкент, Ургенч и Бишкек.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустило новую акцию, предлагая пассажирам выгодные тарифы на рейсы из Баку в Джидду, Бахрейн, Ташкент, Ургенч и Бишкек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

До 25 ноября авиабилеты по этим направлениям можно приобрести по специальным ценам, а полеты по этим билетам будут доступны в период с 25 октября по 25 ноября текущего года, за исключением пиковых периодов.

Специальное предложение авиакомпании позволит отлично спланировать путешествие в эти города по привлекательным ценам.

В рамках акции предлагаются следующие тарифы:

Баку-Джидда:

- в одну сторону от 119 €

- туда-обратно – от 209 €

Джидда-Баку:

- в одну сторону – от 129 $

- туда-обратно – от 229 $

Баку-Бахрейн:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Бахрейн-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Баку-Ташкент:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Ташкент-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Баку-Ургенч:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 169 €

Ургенч-Баку:

- в одну сторону – от 89 $

- туда-обратно – от 179 $

Баку-Бишкек:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Бишкек-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Рейсы AZAL из Баку в Ургенч и Бишкек выполняются один раз в неделю, в Бахрейн - два раза в неделю, в Джидду - три раза в неделю, а в Ташкент - четыре раза в неделю.