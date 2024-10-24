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AZAL объявил о начале скидочной акции на авиабилеты в города Центральной Азии и Ближнего Востока

AZAL объявил о начале скидочной акции на авиабилеты в города Центральной Азии и Ближнего Востока ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустило новую акцию, предлагая пассажирам выгодные тарифы на рейсы из Баку в Джидду, Бахрейн, Ташкент, Ургенч и Бишкек.
Инфраструктура
24 октября 2024 г. 17:15
AZAL объявил о начале скидочной акции на авиабилеты в города Центральной Азии и Ближнего Востока

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустило новую акцию, предлагая пассажирам выгодные тарифы на рейсы из Баку в Джидду, Бахрейн, Ташкент, Ургенч и Бишкек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

До 25 ноября авиабилеты по этим направлениям можно приобрести по специальным ценам, а полеты по этим билетам будут доступны в период с 25 октября по 25 ноября текущего года, за исключением пиковых периодов.

Специальное предложение авиакомпании позволит отлично спланировать путешествие в эти города по привлекательным ценам.

В рамках акции предлагаются следующие тарифы:

Баку-Джидда:

- в одну сторону от 119 €

- туда-обратно – от 209 €

Джидда-Баку:

- в одну сторону – от 129 $

- туда-обратно – от 229 $

Баку-Бахрейн:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Бахрейн-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Баку-Ташкент:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Ташкент-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Баку-Ургенч:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 169 €

Ургенч-Баку:

- в одну сторону – от 89 $

- туда-обратно – от 179 $

Баку-Бишкек:

- в одну сторону от 99 €

- туда-обратно – от 179 €

Бишкек-Баку:

- в одну сторону – от 99 $

- туда-обратно – от 189 $

Рейсы AZAL из Баку в Ургенч и Бишкек выполняются один раз в неделю, в Бахрейн - два раза в неделю, в Джидду - три раза в неделю, а в Ташкент - четыре раза в неделю.

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Версия на английском языке AZAL launches special discount campaign for flights to Central Asia and Middle East
Версия на азербайджанском языке AZAL Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqə biletlərə endirim kampaniyası elan edib

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