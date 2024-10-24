AZAL объявил о начале скидочной акции на авиабилеты в города Центральной Азии и Ближнего Востока

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запустило новую акцию, предлагая пассажирам выгодные тарифы на рейсы из Баку в Джидду, Бахрейн, Ташкент, Ургенч и Бишкек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.
До 25 ноября авиабилеты по этим направлениям можно приобрести по специальным ценам, а полеты по этим билетам будут доступны в период с 25 октября по 25 ноября текущего года, за исключением пиковых периодов.
Специальное предложение авиакомпании позволит отлично спланировать путешествие в эти города по привлекательным ценам.
В рамках акции предлагаются следующие тарифы:
Баку-Джидда:
- в одну сторону от 119 €
- туда-обратно – от 209 €
Джидда-Баку:
- в одну сторону – от 129 $
- туда-обратно – от 229 $
Баку-Бахрейн:
- в одну сторону от 99 €
- туда-обратно – от 179 €
Бахрейн-Баку:
- в одну сторону – от 99 $
- туда-обратно – от 189 $
Баку-Ташкент:
- в одну сторону от 99 €
- туда-обратно – от 179 €
Ташкент-Баку:
- в одну сторону – от 99 $
- туда-обратно – от 189 $
Баку-Ургенч:
- в одну сторону от 99 €
- туда-обратно – от 169 €
Ургенч-Баку:
- в одну сторону – от 89 $
- туда-обратно – от 179 $
Баку-Бишкек:
- в одну сторону от 99 €
- туда-обратно – от 179 €
Бишкек-Баку:
- в одну сторону – от 99 $
- туда-обратно – от 189 $
Рейсы AZAL из Баку в Ургенч и Бишкек выполняются один раз в неделю, в Бахрейн - два раза в неделю, в Джидду - три раза в неделю, а в Ташкент - четыре раза в неделю.