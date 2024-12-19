AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников традиционно возрастает спрос на рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.
В связи с этим Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествия в этот период, заранее приобретать авиабилеты.
Высокий сезон в гражданской авиации всегда сопровождается увеличением пассажиропотока и повышенным спросом на перелеты. Для обеспечения удобства и возможности выбора оптимального времени вылета пассажирам настоятельно рекомендуется заранее приобрести авиабилеты.
Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.