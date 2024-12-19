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AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван

AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников традиционно возрастает спрос на рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
19 декабря 2024 г. 17:55
AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников традиционно возрастает спрос на рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

В связи с этим Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествия в этот период, заранее приобретать авиабилеты.

Высокий сезон в гражданской авиации всегда сопровождается увеличением пассажиропотока и повышенным спросом на перелеты. Для обеспечения удобства и возможности выбора оптимального времени вылета пассажирам настоятельно рекомендуется заранее приобрести авиабилеты.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.

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Версия на английском языке For passengers planning flights between Baku and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan reysinin sərnişinlərinə müraciət edib

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