AZAL обновил расписание полетов с учетом отмены летнего времени в Азербайджане

21 марта, 2016 11:57

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) опубликовали обновленное расписание, включающее поправки, связанные с отменой летнего времени в Азербайджане. В пресс-службе AZAL представили Report обновленный график полетов: Номер рейса Направление Вылет из Баку J28217 Актау 20.00 J28003 Анкара 09.10 J28025 Анталья 10.10 J2063 Берлин 07.00 J28011 Дубай 09.00 J28103 Стамбул 06.45 J28075 Стамбул 08.45 J28079 Стамбул 16.35 J28077 Стамбул 19.15 J28683 Киев 06.45 J28575 Казань 20.00 J2007 Лондон (вт.) 17.30 J2007 Лондон (чт.,пт.,сб.,вск.) 18.05 J28051 Львов 17.40 J2035 Милан 06.30 J28717 Минеральные Воды 16.00 J28701 Минск 07.40 J28852 Москва 09.40 J28107 Москва 15.05 J28854 Москва 19.00 J2101 Нью-Йорк 05.00 J2073 Париж 06.35 J2109 Прага 06.30 J2067 Пекин(вт.) 19.20 J2067 Пекин(вск.) 18.50 J28019 Санкт-Петербург 07.00 J28019 Санкт-Петербург (пт.) 17.45 J28223 Тбилиси 07.20 J28225 Тбилиси 19.30 J2021 Тель-Авив 08.35 J28005 Тегеран 21.30 J28017 Тегеран 08.30