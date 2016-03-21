AZAL обновил расписание полетов с учетом отмены летнего времени в Азербайджане

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) опубликовали обновленное расписание, включающее поправки, связанные с отменой летнего времени в Азербайджане.
В пресс-службе AZAL представили Report обновленный график полетов:
|Номер рейса
|Направление
|Вылет из Баку
|J28217
|Актау
|20.00
|J28003
|Анкара
|09.10
|J28025
|Анталья
|10.10
|J2063
|Берлин
|07.00
|J28011
|Дубай
|09.00
|J28103
|Стамбул
|06.45
|J28075
|Стамбул
|08.45
|J28079
|Стамбул
|16.35
|J28077
|Стамбул
|19.15
|J28683
|Киев
|06.45
|J28575
|Казань
|20.00
|J2007
|Лондон (вт.)
|17.30
|J2007
|Лондон (чт.,пт.,сб.,вск.)
|18.05
|J28051
|Львов
|17.40
|J2035
|Милан
|06.30
|J28717
|Минеральные Воды
|16.00
|J28701
|Минск
|07.40
|J28852
|Москва
|09.40
|J28107
|Москва
|15.05
|J28854
|Москва
|19.00
|J2101
|Нью-Йорк
|05.00
|J2073
|Париж
|06.35
|J2109
|Прага
|06.30
|J2067
|Пекин(вт.)
|19.20
|J2067
|Пекин(вск.)
|18.50
|J28019
|Санкт-Петербург
|07.00
|J28019
|Санкт-Петербург (пт.)
|17.45
|J28223
|Тбилиси
|07.20
|J28225
|Тбилиси
|19.30
|J2021
|Тель-Авив
|08.35
|J28005
|Тегеран
|21.30
|J28017
|Тегеран
|08.30
News DepartmentАвтор новости
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