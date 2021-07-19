Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) проведет в августе тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на двух своих направлениях, сообщили Report в пресс-службе авиакомпании.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) проведет в августе тестирование приложения для путешествий IATA Travel Pass на двух своих направлениях, сообщает Report.

Приложение IATA Travel Pass – это своего рода цифровой проездной, устанавливаемый на смартфоны и содержащий всю необходимую для полета информацию о здоровье пассажира, включая данные о вакцинации и прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию.

Благодаря приложению предполетные формальности займут меньше времени, сообщили в AZAL.

"В августе первыми протестировать приложение IATA Travel Pass смогут пассажиры двух рейсов: Баку-Стамбул-Баку и Баку-Москва-Баку", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

В мае этого года AZAL и IATA обсуждали возможность применения в Азербайджане приложения IATA Travel Pass.

Внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19, отметили в AZAL.

За использование IATA Travel Pass в период теста каждому участнику бонусной программы AZAL Miles будут начислены дополнительные мили, добавили в авиакомпании.