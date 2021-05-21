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AZAL начнет летать в турецкие курорты Бодрум и Даламан

AZAL начнет летать в турецкие курорты Бодрум и Даламан С 25 июня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начинает выполнение специальных рейсов из Баку в курортные города Турции – Бодрум и Даламан
Инфраструктура
21 мая 2021 г. 17:50
AZAL начнет летать в турецкие курорты Бодрум и Даламан

С 25 июня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начинает выполнение специальных рейсов из Баку в курортные города Турции – Бодрум и Даламан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Полеты по направлению Баку-Бодрум-Баку будут выполняться ежедневно. Частота рейсов в Даламан из Международного аэропорта Гейдар Алиев и обратно составит три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, что авиаперевозчик также осуществляет перелеты в еще один курортный город – Анталию.

Продажа авиабилетов по всем направлениям в Турцию осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Отметим, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейсов Баку-Бодрум и Баку-Даламан следует:

- иметь право въезда на территорию Турции. Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке
- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на cайте авиакомпании.

Пассажирам рейсов Бодрум-Баку и Даламан-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации. При вылете из Турции тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиниках из списка, опубликованного на сайте министерства здравоохранения страны.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке AZAL to start flying to Bodrum and Dalaman
Версия на азербайджанском языке AZAL Türkiyənin Bodrum və Dalaman kurortlarına uçuşlara başlayır

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