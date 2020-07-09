AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин

AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин

С 17 июля национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку. Рейсы будут осуществляться до 28 августа с частотой один раз в неделю – по пятницам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Продажа авиабилетов по данному маршруту будет происходить при соблюдении специальных условий.

Рейсом Баку-Берлин могут воспользоваться пассажиры, обладающие правом на постоянное или временное проживание в Германии (включая студентов), а также граждане стран Евросоюза.

На рейсы из Берлина в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджанской Республике.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета в эконом-классе. С процедурой получения скидки на сайте на примере рейса Стамбул-Баку можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/HylsY0m9cEM

Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial;

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab

Пассажир при наличии справки, полученной в течение 48 часов до вылета и ее соответствия с требованиями Германии (по ссылке https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/BMG_Merkblatt_Reisende_Tab.html), или по прилету получивший в лаборатории негативный результат на тест, сможет избежать двухнедельной самоизоляции.

Пассажиры, находящиеся в Германии и других странах-членах Европейского Союза, должны проходить тест на COVID-19 в одном из медицинских учреждений в стране пребывания, аккредитованных в соответствующем порядке и уполномоченных на проведение вышеуказанного теста.

Информацию об этих медицинских учреждениях в Германии можно получить по ссылке http://www.meinbdl.de/coronavirus, а соответствующие сведения по странам-членам ЕС можно получить на сайтах официальных структур этих стран.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны "Азербайджанских Авиалиний" была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE



