О нас

AZAL начинает полеты в 2 города Ирана

AZAL начинает полеты в 2 города Ирана Авиакомпания AZAL продолжает расширять маршрутную сеть и с 3 сентября 2025 года начинает выполнение прямых рейсов по новому маршруту Баку-Тебриз-Баку.
Инфраструктура
7 августа 2025 г. 11:04
AZAL начинает полеты в 2 города Ирана

Авиакомпания AZAL продолжает расширять маршрутную сеть и с 3 сентября этого года начинает выполнение прямых рейсов по новому маршруту Баку-Тебриз-Баку.

Об этом Report cообщает со ссылкой на AZAL.

Полеты по маршруту Баку-Тебриз-Баку будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Тебриз известен своим богатым историко-культурным наследием, архитектурными памятниками и музеями. Открытие данного направления создает дополнительные возможности для путешествий между Азербайджаном и Ираном.

С 1 сентября также восстанавливается выполнение полетов в столицу Ирана - Тегеран. Полеты по маршруту Баку-Тегеран-Баку будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиабилеты на указанные направления доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi