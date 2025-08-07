AZAL начинает полеты в 2 города Ирана

Авиакомпания AZAL продолжает расширять маршрутную сеть и с 3 сентября этого года начинает выполнение прямых рейсов по новому маршруту Баку-Тебриз-Баку.
Об этом Report cообщает со ссылкой на AZAL.
Полеты по маршруту Баку-Тебриз-Баку будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.
Тебриз известен своим богатым историко-культурным наследием, архитектурными памятниками и музеями. Открытие данного направления создает дополнительные возможности для путешествий между Азербайджаном и Ираном.
С 1 сентября также восстанавливается выполнение полетов в столицу Ирана - Тегеран. Полеты по маршруту Баку-Тегеран-Баку будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.
Авиабилеты на указанные направления доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.