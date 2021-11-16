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AZAL начинает полеты из Баку в Эль-Кувейт

AZAL начинает полеты из Баку в Эль-Кувейт Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начинает выполнение специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Кувейта – Эль-Кувейт, и обратно.
Инфраструктура
16 ноября 2021 г. 16:16
AZAL начинает полеты из Баку в Эль-Кувейт

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начинает выполнение специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Кувейта – Эль-Кувейт, и обратно.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, выполнение прямых рейсов по маршруту Баку - Эль-Кувейт - Баку запланировано с 15 декабря.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, на самолете Airbus А319.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Кувейт, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании по ссылке.

Информация о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке.

При вылете из Эль-Кувейта в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.

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Версия на английском языке AZAL launches flights to Kuwait
Версия на азербайджанском языке AZAL Küveytə uçuşlara başlayır

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