AZAL начал выполнение полетов в еще один аэропорт Лондона

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 17 марта приступило к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт - Гатвик.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 17 марта приступило к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт - Гатвик.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, в церемонии встречи первого рейса AZAL в лондонском аэропорту Гатвик приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, вице-президент по развитию авиации аэропорта Гатвик Стефани Уир, представители медиа, сотрудники авиакомпании и другие официальные лица двух стран.

AZAL будет осуществлять полеты из Баку в лондонский аэропорт Гатвик три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С запуском нового маршрута AZAL будет обслуживать шесть еженедельных рейсов между Баку и Лондоном.

Решение об увеличении частоты полетов между Баку и Лондоном принято с целью соответствия растущему спросу. Это также вписывается в рамки стратегии авиакомпании по расширению ее географии полетов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.