О нас

AZAL начал выполнение полетов в еще один аэропорт Лондона

AZAL начал выполнение полетов в еще один аэропорт Лондона ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 17 марта приступило к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт - Гатвик.
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 10:21
AZAL начал выполнение полетов в еще один аэропорт Лондона

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 17 марта приступило к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт - Гатвик.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, в церемонии встречи первого рейса AZAL в лондонском аэропорту Гатвик приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, вице-президент по развитию авиации аэропорта Гатвик Стефани Уир, представители медиа, сотрудники авиакомпании и другие официальные лица двух стран.

AZAL будет осуществлять полеты из Баку в лондонский аэропорт Гатвик три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С запуском нового маршрута AZAL будет обслуживать шесть еженедельных рейсов между Баку и Лондоном.

Решение об увеличении частоты полетов между Баку и Лондоном принято с целью соответствия растущему спросу. Это также вписывается в рамки стратегии авиакомпании по расширению ее географии полетов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAZAL launches flights to another London airport
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Londonun daha bir hava limanına uçuşlara başlayıb

Другие новости из категории

Кабмин утвердил формуляр для нерегулярных пассажирских перевозок
Кабмин утвердил формуляр для нерегулярных пассажирских перевозок
18 марта 2024 г. 10:42
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
18 марта 2024 г. 08:30
Пассажирский самолет Баку-Москва приземлился в Домодедово
Пассажирский самолет Баку-Москва приземлился в Домодедово
17 марта 2024 г. 16:35
Водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой почти 2 млн человек 
Водохранилище "Хакаричай" обеспечит питьевой водой почти 2 млн человек 
16 марта 2024 г. 16:37
Рядом со станцией метро 28 мая создается зона для пассажиров ж/д вокзала
Рядом со станцией метро "28 мая" создается зона для пассажиров ж/д вокзала
15 марта 2024 г. 19:15
АЖД в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
АЖД в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
15 марта 2024 г. 18:50
В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
15 марта 2024 г. 14:44
Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста
ФотоАзербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста
15 марта 2024 г. 13:07
Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре
Депутат: Азербайджан может обратиться к Армении с предложением построить железную дорогу в Западном Зангезуре
15 марта 2024 г. 13:06
В Баку, Гяндже и Сумгайыте 69 зданий находятся в аварийном состоянии
В Баку, Гяндже и Сумгайыте 69 зданий находятся в аварийном состоянии
15 марта 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi