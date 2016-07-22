​AZAL и "Уральские Авиалинии" договорились о код-шеринге авиарейса Габала-Москва

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и российская авиакомпания Ural Airlines с 31 июля приступают к выполнению совместных рейсов по маршруту Габала–Москва-Габала.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, согласно договору о совместной эксплуатации (code-share agreement), рейсы "Уральских Авиалиний" на данной воздушной линии будут осуществляться под кодами обеих авиакомпаний.

Прямые перелеты по маршруту Габала–Москва-Габала будут выполняться еженедельно по воскресеньям.

Вылет из Международного аэропорта "Домодедово" (DME) в 11:30 утра по московскому времени, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) в 15:15 по местному времени. Вылет из Габалы - в 16:25, прилет в Москву - в 18:20 по местному времени.

Рейсы из Габалы в Москву будут выполняться на лайнерах Airbus A320, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, а также на сайте www.azal.az.