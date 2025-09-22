AZAL и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с национальной авиакомпанией Мальдивских островов Maldivian.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, данное сотрудничество расширяет возможности путешествий на Мальдивы для пассажиров.

В рамках нового соглашения пассажиры AZAL смогут продолжить путешествие с международного аэропорта Велана (MLE) по 17 уникальным направлениям внутри страны благодаря самой широкой внутренней сети авиакомпании Maldivian. Сотрудничество направлено на укрепление двусторонних связей, а также развитие авиации и туризма. Оно также расширяет маршрутную сеть AZAL, делая Мальдивы еще более доступными для путешественников.

"Партнерство с Maldivian - это важный шаг для расширения нашей маршрутной сети и укрепления международного присутствия. Оно открывает новые возможности для пассажиров из Азербайджана и соседних стран, делая Мальдивы - один из самых популярных туристических направлений мира - еще ближе. Мы уверены, что это соглашение станет прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между нашими авиакомпаниями", - отметил главный коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Отметим, что Maldivian - ведущий авиаперевозчик Мальдивских островов, выполняющий полеты в 17 внутренних аэропортов, а также в Индию, Китай и ряд других международных направлений. Авиакомпания также осуществляет рейсы гидросамолетами, обеспечивая бесперебойное сообщение с островами.