    AZAL и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 12:13
    AZAL и Maldivian объявляют о стратегическом партнерстве

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с национальной авиакомпанией Мальдивских островов Maldivian.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, данное сотрудничество расширяет возможности путешествий на Мальдивы для пассажиров.

    В рамках нового соглашения пассажиры AZAL смогут продолжить путешествие с международного аэропорта Велана (MLE) по 17 уникальным направлениям внутри страны благодаря самой широкой внутренней сети авиакомпании Maldivian. Сотрудничество направлено на укрепление двусторонних связей, а также развитие авиации и туризма. Оно также расширяет маршрутную сеть AZAL, делая Мальдивы еще более доступными для путешественников.

    "Партнерство с Maldivian - это важный шаг для расширения нашей маршрутной сети и укрепления международного присутствия. Оно открывает новые возможности для пассажиров из Азербайджана и соседних стран, делая Мальдивы - один из самых популярных туристических направлений мира - еще ближе. Мы уверены, что это соглашение станет прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между нашими авиакомпаниями", - отметил главный коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

    Отметим, что Maldivian - ведущий авиаперевозчик Мальдивских островов, выполняющий полеты в 17 внутренних аэропортов, а также в Индию, Китай и ряд других международных направлений. Авиакомпания также осуществляет рейсы гидросамолетами, обеспечивая бесперебойное сообщение с островами.

