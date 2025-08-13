О нас

AZAL и Gulf Air заключили код-шеринговое соглашение

Инфраструктура
13 августа 2025 г. 14:34
Azerbaijan Airlines (AZAL), являющаяся частью AZCON Holding, и Gulf Air, национальный авиаперевозчик Королевства Бахрейн, подписали код-шеринговое соглашение, направленное на расширение маршрутной сети и предоставление пассажирам дополнительных возможностей для путешествий.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, соглашение открывает дополнительные возможности как для туристических, так и для деловых поездок, способствуя дальнейшему укреплению деловых, культурных и экономических связей между Азербайджаном и Бахрейном.

Пассажиры, пользуясь расширенной сетью направлений, смогут оформить бронирование в одной операции и зарегистрировать багаж до конечного пункта назначения.

"Это соглашение является важной вехой в расширении глобальной маршрутной сети AZAL. Сотрудничество с Gulf Air - признанным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке - позволяет нам предложить пассажирам более удобные варианты путешествий, а также способствует укреплению стратегических связей между нашими странами», - отметил коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Дополнительная информация о направлениях и рейсах доступна на официальных сайтах www.azal.az и www.gulfair.com

Версия на английском языке AZAL, Gulf Air sign codeshare agreement
Версия на азербайджанском языке AZAL və “Gulf Air” arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb

