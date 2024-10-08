AZAL и Ethiopian Airlines заключили партнерское соглашение

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предоставляет своим пассажирам новые возможности для международных путешествий благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Ethiopian Airlines.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предоставляет своим пассажирам новые возможности для международных путешествий благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Ethiopian Airlines.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках заключенного между авиакомпаниями партнерского соглашения пассажиры получают доступ к новым маршрутам, включая удобные пересадки. Кроме того, теперь можно оформить единый билет на рейсы обеих авиакомпаний и воспользоваться сквозной регистрацией багажа.

Данное соглашение является важным шагом к обеспечению комфортных и бесшовных путешествий для клиентов обеих авиакомпаний. Так, значительно упрощается логистика путешествий, устраняется необходимость повторной проверки багажа во время пересадок. Теперь пассажиры могут легко пересаживаться через аэропорты на Ближнем Востоке и в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), а также Индийского субконтинента, что упрощает организацию международных поездок.

Партнерство с Ethiopian Airlines еще больше укрепляет международное присутствие AZAL. Авиакомпания активно работает с другими авиаперевозчиками для предоставления более доступных и удобных путешествий для своих пассажиров.

Ethiopian Airlines, крупнейшая авиакомпания Африки, играет важную роль в этом сотрудничестве. Ее обширная маршрутная сеть охватывает большинство стран-участниц COP29 на африканском континенте.