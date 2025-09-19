Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета "Boeing 787 Dreamliner"

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 12:18
    AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета Boeing 787 Dreamliner

    В Баку для граждан и гостей города при совместной организации ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и американской компании "Boeing" демонстрируется симулятор полета "Boeing 787 Dreamliner".

    Как сообщает Report, воспользоваться демонстрационным симулятором можно будет с 19 по 21 сентября.

    Boeing описывает 787 Dreamliner как чрезвычайно успешную программу широкофюзеляжных самолетов. По данным компании, менее чем за 14 лет флот Dreamliner перевез более 1,1 млрд пассажиров - быстрее, чем любой другой широкофюзеляжный самолет в истории авиации.

    Благодаря композитной конструкции и передовым технологиям, 787 снижает расход топлива до 25% по сравнению с заменяемыми им самолетами и позволил открыть 435 новых беспересадочных маршрутов по всему миру. Просторный салон, самые большие окна среди широкофюзеляжных самолетов и оптимизированная кабина помогают пассажирам прибывать к месту назначения более отдохнувшими.

    В настоящее время AZAL эксплуатирует два Boeing 787 Dreamliner. В рамках долгосрочной программы обновления парка авиакомпания планирует в ближайшие годы пополнить его еще несколькими самолетами данного типа.

    Представленный в Баку симулятор Boeing 787 Dreamliner предлагает точную копию кабины пилотов, включая широкоформатные навигационные дисплеи, штурвал, рычаги управления двигателями, педали руля направления и серийные кресла.

    Программное обеспечение имитирует реальные системы самолета и позволяет гостям пройти полный сценарий полета - от взлета до посадки - одновременно знакомясь с инновационными технологиями и экономией топлива.

    AZAL Boeing Boeing 787 Dreamliner
    Фото
    Видео
    AZAL Bakıda "Boeing 787 Dreamliner" uçuş simulyatorunu nümayiş etdirir
    Фото
    AZAL showcases Boeing 787 Dreamliner flight simulator in Baku

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей