AZAL демонстрирует в Баку симулятор полета "Boeing 787 Dreamliner"

В Баку для граждан и гостей города при совместной организации ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и американской компании "Boeing" демонстрируется симулятор полета "Boeing 787 Dreamliner".

Как сообщает Report, воспользоваться демонстрационным симулятором можно будет с 19 по 21 сентября.

Boeing описывает 787 Dreamliner как чрезвычайно успешную программу широкофюзеляжных самолетов. По данным компании, менее чем за 14 лет флот Dreamliner перевез более 1,1 млрд пассажиров - быстрее, чем любой другой широкофюзеляжный самолет в истории авиации.

Благодаря композитной конструкции и передовым технологиям, 787 снижает расход топлива до 25% по сравнению с заменяемыми им самолетами и позволил открыть 435 новых беспересадочных маршрутов по всему миру. Просторный салон, самые большие окна среди широкофюзеляжных самолетов и оптимизированная кабина помогают пассажирам прибывать к месту назначения более отдохнувшими.

В настоящее время AZAL эксплуатирует два Boeing 787 Dreamliner. В рамках долгосрочной программы обновления парка авиакомпания планирует в ближайшие годы пополнить его еще несколькими самолетами данного типа.

Представленный в Баку симулятор Boeing 787 Dreamliner предлагает точную копию кабины пилотов, включая широкоформатные навигационные дисплеи, штурвал, рычаги управления двигателями, педали руля направления и серийные кресла.

Программное обеспечение имитирует реальные системы самолета и позволяет гостям пройти полный сценарий полета - от взлета до посадки - одновременно знакомясь с инновационными технологиями и экономией топлива.