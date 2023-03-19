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AZAL дарит своим пассажирам скидку по случаю праздника  Новруз

AZAL дарит своим пассажирам скидку по случаю праздника  Новруз 20 и 21 марта по случаю праздника Новруз авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" дарит своим пассажирам скидку 20% на ряд популярных рейсов.
Инфраструктура
19 марта 2023 г. 21:16
AZAL дарит своим пассажирам скидку по случаю праздника  Новруз

20 и 21 марта по случаю праздника Новруз авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" дарит своим пассажирам скидку 20% на ряд популярных рейсов.

Как сообщили Report в авиакомпании, предложение распространяется на рейсы туда-обратно, выполняемые в период с 28 марта по 20 апреля 2023 года.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно более чем по 10 популярным маршрутам AZAL. Среди пунктов назначения: Милан, Лондон, Прага, Берлин, Дубай, Стамбул, Анталья, Москва (аэропорты "Домодедово" и "Внуково"), Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астана, Алматы.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести обратившись в колцентр по электронной почте [email protected], а также в кассах или у аккредитованных агентов авиакомпании.

"Азербайджанские Авиалинии" поздравляют всех пассажиров с наступающим праздником Новруз и желают путешествий, наполненных радостью и яркими эмоциями!

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Версия на азербайджанском языке AZAL öz sərnişinlərinə Novruz bayramı münasibətilə endirim hədiyyə edir

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