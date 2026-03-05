AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) будет осуществлять пассажироперевозки из Баку в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр.
Об этом Report сообщили в AZAL.
Согласно информации, в связи с последними событиями все рейсы, запланированные на сегодня по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, отменены.
В целях обеспечения транспортного сообщения из Баку в Нахчыван для граждан Азербайджана назначены авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр и в обратном направлении. Для перевозки пассажиров из аэропорта Ыгдыра в Нахчыван и в обратном направлении организованы специальные автобусы. Автобусные рейсы будут осуществляться через Нахчыванский автовокзал.
Планируемое расписание полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку на 5 марта 2026 года (все часы указаны по местному времени):
Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе загранпаспорт или удостоверение личности нового поколения.