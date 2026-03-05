AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 16:21
    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) будет осуществлять пассажироперевозки из Баку в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр.

    Об этом Report сообщили в AZAL.

    Согласно информации, в связи с последними событиями все рейсы, запланированные на сегодня по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, отменены.

    В целях обеспечения транспортного сообщения из Баку в Нахчыван для граждан Азербайджана назначены авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр и в обратном направлении. Для перевозки пассажиров из аэропорта Ыгдыра в Нахчыван и в обратном направлении организованы специальные автобусы. Автобусные рейсы будут осуществляться через Нахчыванский автовокзал.

    Планируемое расписание полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку на 5 марта 2026 года (все часы указаны по местному времени):

    Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе загранпаспорт или удостоверение личности нового поколения.

