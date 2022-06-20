AZAL будет чаще летать из Баку в Анталью и обратно

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает число полетов на направлении Баку-Анталья-Баку в рамках летнего сезона 2022 года.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает число полетов на направлении Баку-Анталья-Баку в рамках летнего сезона 2022 года.