О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов

AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Физули получил международный статус. Тем самым, аэропорт в Физули открыт для международных полетов. Открытие послужит развитию туристического потенциала Карабаха.
Инфраструктура
16 октября 2021 г. 13:03
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Физули получил международный статус. Тем самым, аэропорт в Физули открыт для международных полетов. Открытие послужит развитию туристического потенциала Карабаха.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Решение о присвоении международного статуса получено после завершения всех строительно-монтажных работ в воздушной гавани в Физули.

Кроме того, аэропорту в Физули присвоен трехбуквенный код от международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), состоящий из букв латинского алфавита - FZL. Присвоенный индивидуальный код связан с названием города, в котором расположен аэропорт – Физули.

Коды аэропортов IATA имеют большое значение для пассажирских перевозок, они используются авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов, международными системами бронирования билетов и т.д.

Ранее аэропорту в Физули был присвоен и утвержден код Международной организацией гражданской авиации (ICAO) – UBBF.

Аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов. Первый тестовый полет в Физули был совершен 5 сентября, здесь приземлился самый крупный пассажирский самолет AZAL - Airbus A340-500.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO.

Площадь перрона составляет 60 тыс. квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

Завершено строительство вышки Управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами. Это позволит начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Также по поручению главы государства продолжается строительство международных аэропортов в Зангиланском и Лачынском районах.

Помимо аэропорта в Физули на сегодняшний день в Азербайджане построены и действуют еще шесть международных аэропортов – в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Кроме перечисленных аэропортов в Азербайджане предоставляют авиационные услуги аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании ASG Helicopter Services (ZXT) в абшеронском поселке Забрат.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке AZAL: Fuzuli Airport open for international flights
Версия на азербайджанском языке AZAL: "Füzuli Hava Limanı artıq beynəlxalq uçuşlar üçün açıqdır"

Экслюзивные новости

Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет
16 октября 2021 г. 11:03
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
14 октября 2021 г. 14:54
Губернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
ФотоГубернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
14 октября 2021 г. 14:36
Грузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
ФотоГрузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
13 октября 2021 г. 17:54
Азерсу: Мы подготовили инфраструктуру к зиме
"Азерсу": Мы подготовили инфраструктуру к зиме
13 октября 2021 г. 17:04
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
13 октября 2021 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi