AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Физули получил международный статус. Тем самым, аэропорт в Физули открыт для международных полетов. Открытие послужит развитию туристического потенциала Карабаха.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Физули получил международный статус. Тем самым, аэропорт в Физули открыт для международных полетов. Открытие послужит развитию туристического потенциала Карабаха.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Решение о присвоении международного статуса получено после завершения всех строительно-монтажных работ в воздушной гавани в Физули.

Кроме того, аэропорту в Физули присвоен трехбуквенный код от международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), состоящий из букв латинского алфавита - FZL. Присвоенный индивидуальный код связан с названием города, в котором расположен аэропорт – Физули.

Коды аэропортов IATA имеют большое значение для пассажирских перевозок, они используются авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов, международными системами бронирования билетов и т.д.

Ранее аэропорту в Физули был присвоен и утвержден код Международной организацией гражданской авиации (ICAO) – UBBF.

Аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов. Первый тестовый полет в Физули был совершен 5 сентября, здесь приземлился самый крупный пассажирский самолет AZAL - Airbus A340-500.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO.

Площадь перрона составляет 60 тыс. квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

Завершено строительство вышки Управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами. Это позволит начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Также по поручению главы государства продолжается строительство международных аэропортов в Зангиланском и Лачынском районах.

Помимо аэропорта в Физули на сегодняшний день в Азербайджане построены и действуют еще шесть международных аэропортов – в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Кроме перечисленных аэропортов в Азербайджане предоставляют авиационные услуги аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании ASG Helicopter Services (ZXT) в абшеронском поселке Забрат.