AZAL открывает авиарейс в Бишкек

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 26 октября приступает к выполнению авиарейсов по маршруту Баку-Бишкек-Баку.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, для удобства кыргызских граждан, которым необходимо лететь в США, новый рейс будет состыкован с маршрутом Баку - Нью-Йорк - Баку.

Рейсы по маршруту Баку-Бишкек-Баку будут выполняться два раза в неделю - во вторник и воскресенье на воздушных судах типа Airbus. По вторникам вылет из Баку будет осуществляться в 20:20, прилет в Бишкек в 01:30 (+1) по местному времени. Вылет из Бишкека будет осуществляться в среду в 02:50, прилет в Баку - в 04:15 по местному времени.

По воскресеньям вылет из Баку будет осуществляться в 10:00, прилет в Бишкек - в 15:10 по местному времени. Вылет из Бишкека будет осуществляться в 16:30, прилет в Баку - в 17:55 по местному времени.