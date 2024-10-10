AYNA запускает регулярный автобусный маршрут в город Лачын

AYNA запускает регулярный автобусный маршрут в город Лачын

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с 13 октября запускает регулярный автобусный маршрут в город Лачын.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, целью является обеспечить местных жителей качественными услугами в сфере пассажирских перевозок.

Рейсы будут осуществляться ежедневно из Бакинского международного автовокзального комплекса в 08:00, а из Лачына в Баку — в 16:00.

Стоимость билета в одном направлении составит 16,20 ман. Промежуточным пунктом станет село Агалы Зангиланского района. Стоимость билета до Агалы составит 13,90 ман.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az. Для покупки билетов необходимо наличие разрешений, в соответствии с правилами въезда на освобожденные территории.