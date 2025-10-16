AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    С 17 октября начнет действовать новый экспресс-маршрут E2, который обеспечит быстрые и комфортные поездки жителей города Хырдалан в направлении станции метро "20 Января" в Баку.

    Как сообщили Report в AYNA, автобусы будут курсировать по маршруту: Хырдалан - Управление водоканала Абшеронского района - жилые комплексы AAAF и "Kristal Abşeron" - Центр культуры Абшеронского района- средняя школа №11 - ст. метро "20 Января" - ул. Ровшана Джафарова (кольцо 3-го микрорайона).

    Движение автобусов будет осуществляться с 06:00 до 23:00 с интервалом 8–10 минут. Оплата проезда - только в безналичной форме, стоимость - 0,60 маната.

