Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям.
Как сообщили Report в AYNA, в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок на конкурс выставляются следующие междугородние автобусные маршруты:
Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран, Баку-Тертер, Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган, Баку-Имишли, Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа, Сумгайыт-Кюрдамир, Сумгайыт-Газах, Сумгайыт-Ханкенди-Лачын, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Агджабеди-Ханкенди-Лачын, Горадиз-Лачын, Худат-Губа, Набран-Гусар и Нафталан-Суговушан.
Документы принимаются до 17:00 1 марта 2025 года в Агентстве (адрес: город Баку, улица Тарзена Гаджи Мамедова 5; контактное лицо: Эльсевар Гадимов – тел.: 050-855-53-55, e-mail: [email protected]).
Отметим, что на конкурс должны быть представлены как основные автобусы, так и резервные транспортные средства.
Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией:
- 4 марта по 3 лотам - Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран и Баку-Тертер;
- 11 марта по 7 лотам направлений Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган и Баку-Имишли;
- 14 марта по 7 лотам направлений Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа и Сумгайыт-Кюрдамир;
- 18 марта по 7 лотам направлений Сумгайыт-Газах, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Сумгайыт-Ханкенди-Лачын и Агджабеди-Ханкенди-Лачын;
- 28 марта по 7 лотам направлений Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Горадиз-Лачын, Худат-Губа, Набран-Гусар и Нафталан-Суговушан.
Примечание: Полное функционирование регулярных междугородних маршрутных линий Сумгайыт-Ханкенди-Лачын и Агджабеди-Ханкенди-Лачын будет регулироваться с учетом состояния дорожной инфраструктуры от города Шуша до Лачынского района и погодных условий.