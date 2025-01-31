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AYNA выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям

AYNA выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям На конкурс выставлены регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям
Инфраструктура
31 января 2025 г. 19:24
AYNA выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям.

Как сообщили Report в AYNA, в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок на конкурс выставляются следующие междугородние автобусные маршруты:

Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран, Баку-Тертер, Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган, Баку-Имишли, Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа, Сумгайыт-Кюрдамир, Сумгайыт-Газах, Сумгайыт-Ханкенди-Лачын, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Агджабеди-Ханкенди-Лачын, Горадиз-Лачын, Худат-Губа, Набран-Гусар и Нафталан-Суговушан.

Документы принимаются до 17:00 1 марта 2025 года в Агентстве (адрес: город Баку, улица Тарзена Гаджи Мамедова 5; контактное лицо: Эльсевар Гадимов – тел.: 050-855-53-55, e-mail: [email protected]).

Отметим, что на конкурс должны быть представлены как основные автобусы, так и резервные транспортные средства.

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией:
- 4 марта по 3 лотам - Баку-Гянджа, Баку-Лянкяран и Баку-Тертер;
- 11 марта по 7 лотам направлений Баку-Агдаш, Баку-Джалилабад, Баку-Огуз, Баку-Масаллы, Баку-Бейлаган и Баку-Имишли;
- 14 марта по 7 лотам направлений Баку-Агджабеди, Баку-Габала, Гянджа-Астара, Гянджа-Загатала, Сумгайыт-Мингячевир, Сумгайыт-Губа и Сумгайыт-Кюрдамир;
- 18 марта по 7 лотам направлений Сумгайыт-Газах, Астара-Мингячевир, Мингячевир-Агджабеди, Шеки-Мингячевир, Барда-Шеки, Сумгайыт-Ханкенди-Лачын и Агджабеди-Ханкенди-Лачын;
- 28 марта по 7 лотам направлений Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Горадиз-Лачын, Худат-Губа, Набран-Гусар и Нафталан-Суговушан.

Примечание: Полное функционирование регулярных междугородних маршрутных линий Сумгайыт-Ханкенди-Лачын и Агджабеди-Ханкенди-Лачын будет регулироваться с учетом состояния дорожной инфраструктуры от города Шуша до Лачынского района и погодных условий.

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Версия на азербайджанском языке 30 istiqamət üzrə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

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