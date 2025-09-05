AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку
- 05 сентября, 2025
- 19:34
В целях повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных потоков вносятся изменения в организацию движения на улице Короглу Рахимова в Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В агентстве отметили, что наличие всего 2 полос движения в направлении улицы Гасана Алиева становится причиной заторов, учитывая большой поток движения. Поскольку большинство водителей поворачивают оттуда в сторону станции метро "Гянджлик", и у них нет возможности двигаться напрямую в этом направлении, автомобили преодолевают более длинное расстояние по альтернативным дорогам, что также перегружает соседние улицы.
Нерегулируемый пешеходный переход является еще одним фактором, негативно влияющим на движение в часы пик, а также не позволяет обеспечить безопасный переход для пешеходов.
Запланированные работы помогут увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить транспортные условия и возможности координации.