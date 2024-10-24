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AYNA: В социальных сетях появились фейковые страницы BakıKart

AYNA: В социальных сетях появились фейковые страницы BakıKart В социальных сетях появились фейковые страницы, действующие под именем BakıKart.
Инфраструктура
24 октября 2024 г. 13:40
AYNA: В социальных сетях появились фейковые страницы BakıKart

В социальных сетях появились фейковые страницы, действующие под именем BakıKart.

Как передает Report, об этом сообщило Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство предупреждает, что на этих страницах распространяется ложная реклама, такая как "заплати 4 AZN и получи 6 месяцев бесплатного использования", в целях ввести пользователей в заблуждение и заполучить данные их банковских карт.

AYNA призывает пользователей проявлять бдительность, не делиться данными банковских карт и ориентироваться исключительно на официальный сайт BakıKart.

О любых подозрительных случаях следует сообщать в соответствующие органы, говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "BakıKart" adı altında sosial mediada saxta səhifələr açılıb

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