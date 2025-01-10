AYNA: В этом году частные перевозчики планируют доставить в страну более 100 автобусов

В этом году частные перевозчики планируют доставить в Азербайджан более 100 автобусов.

В этом году частные перевозчики планируют доставить в Азербайджан более 100 автобусов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге о проделанной работе в транспортной сфере в 2024 году.

Он отметил, что в прошлом году 200 автобусов были отремонтированы и выпущены на линию, также задействованы 165 электробусов.

"Частные перевозчики доставили в страну 60 новых автобусов, часть из них уже введена в эксплуатацию. Обновлены 154 автобуса по 11 маршрутам, созданы две новые маршрутные линии, на которых курсируют совершенно новые автобусы", - добавил председатель правления Агентства.