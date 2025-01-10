О нас

AYNA: В этом году частные перевозчики планируют доставить в страну более 100 автобусов 

AYNA: В этом году частные перевозчики планируют доставить в страну более 100 автобусов  В этом году частные перевозчики планируют доставить в Азербайджан более 100 автобусов.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 11:08
AYNA: В этом году частные перевозчики планируют доставить в страну более 100 автобусов 

В этом году частные перевозчики планируют доставить в Азербайджан более 100 автобусов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге о проделанной работе в транспортной сфере в 2024 году.

Он отметил, что в прошлом году 200 автобусов были отремонтированы и выпущены на линию, также задействованы 165 электробусов.

"Частные перевозчики доставили в страну 60 новых автобусов, часть из них уже введена в эксплуатацию. Обновлены 154 автобуса по 11 маршрутам, созданы две новые маршрутные линии, на которых курсируют совершенно новые автобусы", - добавил председатель правления Агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AYNA: Bu il özəl daşıyıcıların ölkəyə 100-dən artıq avtobus gətirməsi gözlənilir

Другие новости из категории

Объем безналичных платежей в автобусных пассажироперевозках в Баку вырос на 17%
Объем безналичных платежей в автобусных пассажироперевозках в Баку вырос на 17%
10 января 2025 г. 11:10
Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения
Рахман Гумметов: Бакметрополитен в 2025 году получит 20 вагонов нового поколения
10 января 2025 г. 11:07
Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся автодороги протяженностью 3,4 тыс. км
Замминистра: В Карабахе и Восточном Зангезуре строятся автодороги протяженностью 3,4 тыс. км
10 января 2025 г. 10:38
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
10 января 2025 г. 08:20
В Нахчыване авария на водопроводе привела к перебоям в водоснабжении
ФотоВ Нахчыване авария на водопроводе привела к перебоям в водоснабжении
9 января 2025 г. 22:56
В Шамкире отремонтировали дорогу, связывающую с райцентром три населенных пункта
ФотоВ Шамкире отремонтировали дорогу, связывающую с райцентром три населенных пункта
9 января 2025 г. 22:16
Резидент Агдамского промпарка производит железнодорожное оборудование
ФотоРезидент Агдамского промпарка производит железнодорожное оборудование
9 января 2025 г. 16:53
Эксперт: Создание AZCON повысит эффективность транспортного сектора
Эксперт: Создание AZCON повысит эффективность транспортного сектора
9 января 2025 г. 16:03
В Агдамский промпарк инвестировано 97 млн манатов
ФотоВ Агдамский промпарк инвестировано 97 млн манатов
9 января 2025 г. 13:00
Минтранспорта: Казахстан в 2025 году сосредоточится на усилении транзитного потенциала
Минтранспорта: Казахстан в 2025 году сосредоточится на усилении транзитного потенциала
9 января 2025 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi