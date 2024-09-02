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AYNA: В Баку сеть автобусных полос планируется расширить на 106 км

AYNA: В Баку сеть автобусных полос планируется расширить на 106 км В Баку на 26 улицах и проспектах организованы специальные автобусные полосы протяженностью свыше 77 км, по ним за день перевозятся 898,55 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
2 сентября 2024 г. 17:57
AYNA: В Баку сеть автобусных полос планируется расширить на 106 км

В Баку на 26 улицах и проспектах организованы специальные автобусные полосы протяженностью свыше 77 км, по ним за день перевозятся 898,55 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), автобусы ежедневно совершают 67,232 тыс. рейса с использованием данных полос. Сегодня в течения дня ими было перевезено 1 млн 215,681 тыс. пассажиров.

Агентство подчеркивает, что внедрение таких автобусных полос продолжается. На следующем этапе планируется расширить сеть автобусных полос еще на 106 км, охватывающих важные транспортные коридоры и жилые районы.

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Версия на азербайджанском языке Zolaqlarla hərəkət edən avtobuslarla gün ərzində 900 minə yaxın sərnişin daşınıb

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