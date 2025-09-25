AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) переходит на усиленный режим работы в связи с проведением с 28 сентября по 8 октября III Игр СНГ в семи городах нашей страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Гости, прибывающие в Азербайджан в связи с III Играми СНГ, прилетают как в Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и в Международный аэропорт Гянджи. Для трансфера делегаций из аэропортов выделены 40 автобусов.

24 и 25 сентября в связи с играми AYNA перевезло 6 рейсами и 9 автобусами 180 пассажиров из аэропортов в города, где будут проводиться соревнования.

Для перевозки участников из мест проведения мероприятий по другим направлениям выделено 93 автобуса марок Yutong и Neoplan, 10 из них с сегодняшнего дня обеспечивают доставку участников к местам соревнований, начавшихся в Габале.