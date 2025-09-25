Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 18:20
    AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) переходит на усиленный режим работы в связи с проведением с 28 сентября по 8 октября III Игр СНГ в семи городах нашей страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

    Гости, прибывающие в Азербайджан в связи с III Играми СНГ, прилетают как в Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и в Международный аэропорт Гянджи. Для трансфера делегаций из аэропортов выделены 40 автобусов.

    24 и 25 сентября в связи с играми AYNA перевезло 6 рейсами и 9 автобусами 180 пассажиров из аэропортов в города, где будут проводиться соревнования.

    Для перевозки участников из мест проведения мероприятий по другим направлениям выделено 93 автобуса марок Yutong и Neoplan, 10 из них с сегодняшнего дня обеспечивают доставку участников к местам соревнований, начавшихся в Габале.

    AYNA III Игры СНГ
    III MDB Oyunları ilə əlaqədar AYNA gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

    Последние новости

    18:54

    В ООН организована международная конференция по инициативе БИГ

    Внешняя политика
    18:49
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН

    Внешняя политика
    18:48

    США ввели санкции против финансировавших оружейные программы КНДР

    Другие страны
    18:42

    Али Асадов встретился с президентом Международного союза конькобежцев

    Внутренняя политика
    18:34

    Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    Другие страны
    18:27

    Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с делегацией Сирии

    В регионе
    18:27

    Баку и Будапешт обсудят возможности сотрудничества статистических служб - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    18:20

    AYNA работает в усиленном режиме в связи с III Играми СНГ

    Инфраструктура
    18:16

    Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

    Бизнес
    Лента новостей