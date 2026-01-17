Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 17 января, 2026
    • 16:15
    AYNA подготовит новых водителей для международных грузоперевозок

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) запустит проект по подготовке водителей для международных грузоперевозок.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на проведенной в агентстве встрече с национальными перевозчиками, осуществляющими международные грузоперевозки автомобильным транспортом.

    В рамках проекта планируется обучение водителей категорий C и CE для работы на международных маршрутах. Стоимость обучения составляет 266 манатов, однако более 80% суммы покроет AYNA, участники заплатят только 50 манатов.

    По итогам оценки ГЭЦ водителям выдадут сертификаты для осуществления международных грузоперевозок сроком на 7 лет, а также окажут содействие в трудоустройстве. В целом агентство планирует подготовить до 5 тыс. новых водителей для международного рынка грузоперевозок.

