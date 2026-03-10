AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные маршруты вдвое увеличилась

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года посредством портал Biletim.az приобретено 172 675 билетов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля предварительно купленных билетов в отчетный период составляла 42% против показателя за январь-февраль 2025 года на уровне 29%.

Следует отметить, что на портале Biletim.az можно приобрести билеты в 58 городов и регионов в 91 направлении. К системе подключено 403 транспортных средства, следующих по 355 рейсам.