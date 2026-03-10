AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные маршруты вдвое увеличилась
Инфраструктура
- 10 марта, 2026
- 17:47
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года посредством портал Biletim.az приобретено 172 675 билетов.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля предварительно купленных билетов в отчетный период составляла 42% против показателя за январь-февраль 2025 года на уровне 29%.
Следует отметить, что на портале Biletim.az можно приобрести билеты в 58 городов и регионов в 91 направлении. К системе подключено 403 транспортных средства, следующих по 355 рейсам.
Последние новости
17:54
Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкцииKультурная политика
17:53
Азербайджан избран членом Еврокомиссии по борьбе с ящуромЗдоровье
17:50
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства Фридриха МерцаДругие страны
17:47
AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные маршруты вдвое увеличиласьИнфраструктура
17:46
Руй Жорже назначен главным тренером сборной Азербайджана U-20Футбол
17:44
Фото
Обсуждены финансовые результаты портфельных компаний AİH за 2026 годФинансы
17:43
Фото
MEDIA провело воркшоп для ряда представителей СМИМедиа
17:39
Парламент Турции собрался на закрытое заседание по Ирану, министры выступают с докладамиВ регионе
17:39