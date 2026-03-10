Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 10 марта, 2026
    • 17:47
    AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные маршруты вдвое увеличилась

    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года посредством портал Biletim.az приобретено 172 675 билетов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Доля предварительно купленных билетов в отчетный период составляла 42% против показателя за январь-февраль 2025 года на уровне 29%.

    Следует отметить, что на портале Biletim.az можно приобрести билеты в 58 городов и регионов в 91 направлении. К системе подключено 403 транспортных средства, следующих по 355 рейсам.

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb
