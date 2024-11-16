AYNA объявило конкурс на автобусные маршруты на освобожденных территориях

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок объявило конкурс на междугородние маршруты Гянджа-Ханкенди-Шуша, Агджабеди-Ханкенди-Лачын

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок объявило конкурс на междугородние маршруты Гянджа-Ханкенди-Шуша, Агджабеди-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан, Баку-Губадлы, Мингячевир-Ханкенди-Лачын, Горадиз-Лачын, Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Нафталан-Суговушан, а также на внутригородские автобусные маршруты №1 и №2 в Ханкенди.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, конкурс организуется в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденными постановлением Кабинета Министров №52 от 3 апреля 2009 года.

Документы принимаются до 17:00 15 декабря 2024 года в AYNA (адрес: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова 5; контактное лицо: Эльсевяр Гадимов – тел.: 050-855-53-55, email: [email protected]).

На конкурс должны быть представлены как основные автобусы, так и резервные транспортные средства.

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией по 7 лотам для направлений Гянджа-Ханкенди-Шуша, Агджабеди-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан (село Агалы), Баку-Губадлы, Мингечевир-Ханкенди-Лачын и Горадиз-Лачын 27 декабря, а по 4 лотам для междугородних маршрутов Ходжалы-Ханкенди-Шуша и Нафталан-Суговушан, а также внутригородских автобусных маршрутов №1 и №2 в Ханкенди - 10 января 2025 года.

Отметим, что полное функционирование регулярных междугородних маршрутов Агджабеди-Ханкенди-Лачын и Мингячевир-Ханкенди-Лачын будет регулироваться с учетом состояния дорожной инфраструктуры от города Шуша до Лачынского района и погодных условий.

Междугородние (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршруты представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта услуг в сфере пассажирских перевозок.