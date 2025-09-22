Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 12:50
    AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадках

    С полным переходом на безналичную оплату в сфере пассажирских перевозок в Баку станет возможным применение нового тарифного меню.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев на брифинге, посвященном вопросам, вытекающим из указа президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

    По его словам, в настоящее время пассажир вынужден дополнительно платить 50 гяпиков при пересадке с одного автобуса на другой, что приводит к дополнительным расходам.

    "Наша цель - внедрить билетную систему, которая будет активна в течение одного часа. На начальном этапе таков наш план. Однако нужно учитывать, что автобусы не ездят со всех точек и по всем направлениям, пассажиров сначала доставляют в хабы, а затем они отправляются в пункт назначения. Поэтому гражданин сейчас вынужден платить дважды", - добавил он.

    Рзаев отметил, что в столице также существуют автобусы, технические характеристики которых не позволяют установить аппараты безналичной оплаты: "Поэтому нам необходимо, чтобы операторы поставили новые автобусы. Мы проведем конкурс, определим победителей, и в результате сможем установить эти аппараты на данные транспортные средства. Новый указ, несомненно, ускорит этот процесс".

    Лента новостей