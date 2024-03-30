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AYNA: Новые требования не приведут к нехватке такси

AYNA: Новые требования не приведут к нехватке такси Утвержденные Кабинет министров "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках" не приведут к нехватке такси в стране.
Инфраструктура
30 марта 2024 г. 17:40
AYNA: Новые требования не приведут к нехватке такси

Утвержденные Кабинетом министров "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках" не приведут к нехватке такси в стране.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев сказал в эфире REAL TV.

Он считает, что запрет с 1 июля на деятельность такси на автомобилях старше 15 лет улучшит качество предоставляемых услуг.

"И такси, и автобусы - это общественный транспорт. Поездки, осуществляемые сейчас на такси, будут перенаправлены на общественный транспорт. Это одна из наших целей, которая приведет к уменьшению заторов на дорогах города", - отметил глава AYNA.

Рзаев сказал, что в плане загруженности дорог один автомобиль такси равен восьми личным транспортным средствам: "Если гражданин совершает две-три поездки в день на своем автомобиле, то такси совершают 20 поездок".

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Taksilərlə bağlı yeni tələblər Azərbaycanda qıtlıq yaratmayacaq

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