AYNA: Новые требования не приведут к нехватке такси

Утвержденные Кабинет министров "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках" не приведут к нехватке такси в стране.

Утвержденные Кабинетом министров "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках" не приведут к нехватке такси в стране.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев сказал в эфире REAL TV.

Он считает, что запрет с 1 июля на деятельность такси на автомобилях старше 15 лет улучшит качество предоставляемых услуг.

"И такси, и автобусы - это общественный транспорт. Поездки, осуществляемые сейчас на такси, будут перенаправлены на общественный транспорт. Это одна из наших целей, которая приведет к уменьшению заторов на дорогах города", - отметил глава AYNA.

Рзаев сказал, что в плане загруженности дорог один автомобиль такси равен восьми личным транспортным средствам: "Если гражданин совершает две-три поездки в день на своем автомобиле, то такси совершают 20 поездок".