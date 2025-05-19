AYNA: На таможенном посту "Астара" проезда ожидают более 80 автомобилей

На таможенном посту "Астара" на азербайджано-иранской границе очереди на проезд ожидают 82 грузовых автомобиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).
В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Красный мост" очереди на проезд ожидают 50 транспортных средств, на таможенном посту "Билясувар" - 74, на таможенном посту "Мазымгара" - 15, на таможенном посту "Самур" - 60 грузовых автомобилей.
В то же время на таможенном посту "Ханоба" на азербайджано-российской границе не наблюдается очереди грузовых автомобилей.