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AYNA: На таможенном посту "Астара" проезда ожидают более 80 автомобилей

AYNA: На таможенном посту "Астара" проезда ожидают более 80 автомобилей 10:33 На таможенном посту "Астара", расположенном на азербайджано-иранской границе, ожидают 82 автомобиля.
Инфраструктура
19 мая 2025 г. 10:51
AYNA: На таможенном посту Астара проезда ожидают более 80 автомобилей

На таможенном посту "Астара" на азербайджано-иранской границе очереди на проезд ожидают 82 грузовых автомобиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Красный мост" очереди на проезд ожидают 50 транспортных средств, на таможенном посту "Билясувар" - 74, на таможенном посту "Мазымгара" - 15, на таможенном посту "Самур" - 60 грузовых автомобилей.

В то же время на таможенном посту "Ханоба" на азербайджано-российской границе не наблюдается очереди грузовых автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Astara” gömrük postunda 80-dən çox avtomobil gözləyir

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