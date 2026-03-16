    Автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим

    Инфраструктура
    • 16 марта, 2026
    • 15:54
    Автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим

    В целях обеспечения качественного и устойчивого транспортного обслуживания населения во время праздников Новруз и Рамазан все автовокзалы и автостанции Азербайджана с 19 по 30 марта будут работать в усиленном режиме.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), перевозчики, выполняющие междугородние и межрайонные рейсы, получили соответствующие указания.

    В частности, особое внимание уделено обеспечению бесперебойного и безопасного движения, продаже билетов в кассах по установленным тарифам в соответствии с законодательством, предотвращению возможного скопления пассажиров в праздничные дни, а также строгому соблюдению утвержденных графиков движения автобусов.

    В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться специальный контроль за интервалом автобусов, выходящих на маршруты, а также за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Для предотвращения перегруженности маршрутов будет обеспечен выпуск на линию необходимого количества дополнительных автобусов.

    Граждане смогут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале biletim.az.

    Отметим, что посредством портала можно приобрести билеты в 58 населенных пунктов по 91 направлению. В системе задействованы 403 транспортных средства, осуществляющих 355 рейсов. Портал обладает рядом преимуществ, включая экономию времени, повышение уровня удовлетворенности пассажиров и увеличение объема безналичных платежей в стране.

    Нерабочие дни в Азербайджане (2026) Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Автовокзалы Азербайджана Усиленный режим работы Новруз Байрам
    Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək
    Ты - Король

    16:08

    Ильхам Алиев утвердил поправки о возмещении части расходов иностранным кинопродюсерам

    Kультурная политика
    15:54

    Автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим

    Инфраструктура
    15:38

    В Германии объявили о забастовке работников общественного транспорта

    Другие страны
    15:36

    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежено более 300 мин

    Внутренняя политика
    15:33

    Азербайджан приостановил экспорт яиц с начала года

    АПК
    15:32

    В Азербайджане 230 кандидатов претендуют на вакантные религиозные должности в мечетях

    Религия
    15:19

    ЕС выделит гумпомощь странам Ближнего Востока на сумму свыше 450 млн евро

    Другие страны
    15:18

    В Баку начался суд над обвиняемыми в попытке провести марш с советскими флагами

    Происшествия
    15:16
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Китая в Баку развитие межпарламентских связей

    Милли Меджлис
    Лента новостей