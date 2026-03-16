Автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим

В целях обеспечения качественного и устойчивого транспортного обслуживания населения во время праздников Новруз и Рамазан все автовокзалы и автостанции Азербайджана с 19 по 30 марта будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), перевозчики, выполняющие междугородние и межрайонные рейсы, получили соответствующие указания.

В частности, особое внимание уделено обеспечению бесперебойного и безопасного движения, продаже билетов в кассах по установленным тарифам в соответствии с законодательством, предотвращению возможного скопления пассажиров в праздничные дни, а также строгому соблюдению утвержденных графиков движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться специальный контроль за интервалом автобусов, выходящих на маршруты, а также за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Для предотвращения перегруженности маршрутов будет обеспечен выпуск на линию необходимого количества дополнительных автобусов.

Граждане смогут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале biletim.az.

Отметим, что посредством портала можно приобрести билеты в 58 населенных пунктов по 91 направлению. В системе задействованы 403 транспортных средства, осуществляющих 355 рейсов. Портал обладает рядом преимуществ, включая экономию времени, повышение уровня удовлетворенности пассажиров и увеличение объема безналичных платежей в стране.