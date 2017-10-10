Автодорога Алят-граница Ирана будет сдана в эксплуатацию в следующем году

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Строительство автомобильной дороги Алят – Астара- иранская граница будет завершено в этом году, сказал председатель открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов, на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам, проходящим под председательством президента Ильхама Алиева.

"Строительство 69-километрового участка автомобильной дороги от поселка Гендоб – российская граница и четырехполосной дороги Алят-Астара- госграница с Ираном, протяженность которой состоит 204 км, завершится в 2018 г.",- сказал председатель «Азеравтойол».

Как сообщает Report, Салех Мамедов также сообщил, что 130-километровый участок коридора «Восток-Запад» Шелкового пути, пролегающий через город Гянджа до границы Грузии, будет сдан в эксплуатацию до 2020 года. Помимо прочего, реконструкция 101-километрового участка дороги Баку- Шемаха- Евлах, с добавлением две полосы, завершится до конца этого года.