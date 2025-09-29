Автобусы столичного маршрута №22 обновляются

Обновляются автобусы маршрута №22, соединяющего улицу Алияра Алиева в поселке Сабунчу с улицей Ровлана Мамедова в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что 10 автобусов марки King Long, которые будут введены в эксплуатацию с 30 сентября, оснащены современной, экологически чистой технологией CNG. С запуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит 7-8 минут. Оплата в автобусах осуществляется безналичным способом.

Обновление общественного транспорта на маршрутах продолжается поэтапно с целью предоставления пассажирам более качественных услуг.