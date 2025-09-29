Автобусы столичного маршрута №22 обновляются
Инфраструктура
- 29 сентября, 2025
- 18:08
Обновляются автобусы маршрута №22, соединяющего улицу Алияра Алиева в поселке Сабунчу с улицей Ровлана Мамедова в Хатаинском районе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что 10 автобусов марки King Long, которые будут введены в эксплуатацию с 30 сентября, оснащены современной, экологически чистой технологией CNG. С запуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит 7-8 минут. Оплата в автобусах осуществляется безналичным способом.
Обновление общественного транспорта на маршрутах продолжается поэтапно с целью предоставления пассажирам более качественных услуг.
Последние новости
19:18
Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы ШыхлинскиВ регионе
19:12
Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотностиНаука и образование
19:12
АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрияЗдоровье
19:01
Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов ЙеменаДругие страны
19:00
Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничестваВнешняя политика
18:56
Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательстваНаука и образование
18:54
Фото
В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежиСоциальная защита
18:49
Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3Индивидуальные
18:48
Фото