    Автобусы столичного маршрута №22 обновляются

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 18:08
    Автобусы столичного маршрута №22 обновляются

    Обновляются автобусы маршрута №22, соединяющего улицу Алияра Алиева в поселке Сабунчу с улицей Ровлана Мамедова в Хатаинском районе Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что 10 автобусов марки King Long, которые будут введены в эксплуатацию с 30 сентября, оснащены современной, экологически чистой технологией CNG. С запуском новых автобусов на линию интервал движения по этому маршруту составит 7-8 минут. Оплата в автобусах осуществляется безналичным способом.

    Обновление общественного транспорта на маршрутах продолжается поэтапно с целью предоставления пассажирам более качественных услуг.

    AYNA маршрут №22 автобусы обновление
